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Неизвестные напали на полицейских в Дагестане

Происшествия
28 августа, 11:31 дата обновления: 28 августа, 12:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, августа. /ТАСС

Один сотрудник полиции погиб, второй госпитализирован

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© Артем Геодакян/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Двое неизвестных совершили в понедельник нападение на троих полицейских в Каспийске. Один сотрудник полиции погиб, второй доставлен больницу, сообщил источник в силовых структурах республики.

"Двое неизвестных напали с ножами на полицейских, когда они заправляли служебную машину. Один полицейский погиб на месте. Второй сейчас в больнице. Нападавшие убиты", - сказал источник.

По его словам, пострадавшие - сотрудники патрульно-постовой службы.

"Нападение произошло на улице Махачкалинская, прямо на автозаправке. С места нападения изъято два ножа и атрибутика ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Погибший полицейский - старший сержант Мирзаев С. К., 1990 года рождения", - добавил собеседник агентства.

В экстренных службах Каспийска уточнили, что ЧП произошло в 08:55 мск. "Нападавших было трое. В настоящее время в Каспийске введен план перехвата "Сирена", - добавил источник в экстренных службах.

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