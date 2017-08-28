Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус опрокинулся в Шамильском районе Дагестана, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, пострадали 16 человек, все они доставлены в больницы. Среди них трое детей", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что микроавтобус следовал по автодороге Хебда - Бежта. "В 15 км южнее населенного пункта Хебда он опрокинулся", - сообщил источник. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы.