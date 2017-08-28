Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Происшествия
28 августа, 11:38 дата обновления: 28 августа, 11:44 UTC+3

Среди пострадавших трое детей, сообщили в экстренных службах региона

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСC

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Маршрутный микроавтобус опрокинулся в Шамильском районе Дагестана, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, пострадали 16 человек, все они доставлены в больницы. Среди них трое детей", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах уточнили, что микроавтобус следовал по автодороге Хебда - Бежта. "В 15 км южнее населенного пункта Хебда он опрокинулся", - сообщил источник. Что стало причиной аварии, сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. На месте работают оперативные службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
Источник: в убийстве блогера в Парке Горького подозревают сына актера из "Интернов"
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Номер журнала Elle с Брижит Макрон на обложке побил 10-летний рекорд продаж
7
ФАС поддержала предложения Минфина по реформированию ОСАГО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама