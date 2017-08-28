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Источник: в Дагестане блокированы боевики хасавюртовской бандгруппы

Происшествия
28 августа, 12:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, августа. /ТАСС

Бандиты блокированы в трех домах поселка Балюрт

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© НАК РФ/NewsTeam/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Силовики блокировали группу боевиков хасавюртовской бандгруппы в поселке Балюрт в Дагестане, проводится спецоперация, сообщил в понедельник ТАСС источник в силовых структурах республики.

"В поселке Балюрт Хасавюрта блокированы боевики хасавюртовской бандгруппы. Проводится спецоперация", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, боевики блокированы в трех домах, из одного по сотрудникам правоохранительных органов был открыт огонь, завязалась перестрелка.

Собеседник агентства добавил, что среди силовиков есть пострадавшие. Их количество пока уточняется.  

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