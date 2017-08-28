Обвинение просит пять лет колонии главе "Балтстроя" за хищения средств Минкультуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Государственное обвинение просит суд назначить наказание в виде пяти лет реального лишения свободы директору компании "Балтстрой" Дмитрию Сергееву, которому инкриминируют хищение бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе замминистра Григорий Пирумов.

"Сергеев вину признал, в содеянном раскаивается. Условия досудебного соглашения о сотрудничестве Сергеевым полностью выполнены, активно способствовал расследованию преступления. Прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сказала представитель прокуратуры.

После оглашения обвинительного заключения Сергеев полностью признал вину. "Свои показания подтверждаю, как они изложены (в обвинении - прим. ТАСС)", - сказал он.

Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества, в рамках следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Процесс проходит в особом порядке, без исследования доказательств. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривается в Петербурге, по месту регистрации компании.