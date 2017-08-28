Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвинение просит пять лет колонии главе "Балтстроя" за хищения средств Минкультуры

Происшествия
28 августа, 13:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, августа. /ТАСС

Дмитрий Сергеев признал вину, в содеянном раскаивается, сказал представитель прокуратуры

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Государственное обвинение просит суд назначить наказание в виде пяти лет реального лишения свободы директору компании "Балтстрой" Дмитрию Сергееву, которому инкриминируют хищение бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент ТАСС из Куйбышевского суда Санкт-Петербурга. Фигурантами дела о хищениях также являются несколько чиновников Минкультуры РФ, в том числе замминистра Григорий Пирумов.

Смотрите также

Суд не стал закрывать для СМИ дело компании "Балтстрой" о хищениях средств Минкультуры

Источник: следствие по делу бывшего замминистра культуры Пирумова завершено

Первый приговор по делу о хищениях в Минкультуры стал условным

Обвиняемые по делу Минкультуры выплатили почти 163 млн рублей ущерба

"Сергеев вину признал, в содеянном раскаивается. Условия досудебного соглашения о сотрудничестве Сергеевым полностью выполнены, активно способствовал расследованию преступления. Прошу назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы", - сказала представитель прокуратуры.

После оглашения обвинительного заключения Сергеев полностью признал вину. "Свои показания подтверждаю, как они изложены (в обвинении - прим. ТАСС)", - сказал он.

Против Сергеева в суде выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества, в рамках следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Процесс проходит в особом порядке, без исследования доказательств. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривается в Петербурге, по месту регистрации компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хищения в Минкульте Коррупционные скандалы
Персоны
Пирумов, Григорий Ульянович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама