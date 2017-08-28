В Нижнем Новгороде разбился парапланерист

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Мужчина, совершавший полет на параплане, упал рядом с парком и скончался до приезда скорой помощи в Нижнем Новгороде. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В региональном главке МВД уточнили, что ЧП произошло накануне.

"Сообщение поступило в полицию от скорой помощи вчера около 15:30. Они передали, что прибыли на вызов к остановке у дома 82 на проспекте Гагарина, мужчина скончался. По словам очевидцев, мужчина на параплане упал у забора парка. Граждане перенесли его на остановку, но он скончался до приезда скорой. Следственно-оперативной группой изъято оборудование для полетов", - сообщили в пресс-службе.

Погибший - житель Нижнего Новгорода 1975 года рождения, уточнили в ведомстве. Сейчас специалисты проводят проверку и устанавливают причины падения, а также выясняют, являлся ли погибший опытным спортсменом.