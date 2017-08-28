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Более 600 пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону получили выплаты

Происшествия
28 августа, 13:32 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 28, августа. /ТАСС

Эти выплаты - помощь пострадавшим на текущие нужды

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Более 600 ростовчан, пострадавших в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону, получили единовременные выплаты. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Городские единовременные выплаты по 20 тыс. рублей получили 608 пострадавших, областные, по 30 тыс. рублей, - 411 человек <...> Пострадавшие обеспечены трехразовым горячим питанием", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечал губернатор области Василий Голубев, эти выплаты - помощь пострадавшим на текущие нужды, позже горожане получат компенсационные и иные выплаты.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил 21 августа жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м, возгорание ликвидировали спустя сутки, огонь успел уничтожить порядка 120 строений.

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