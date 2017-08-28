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Водитель опрокинувшейся в Дагестане маршрутки не справился с управлением

Происшествия
28 августа, 15:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 28, августа. /ТАСС

В ДТП пострадали 16 человек, среди них - трое детей

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МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии с 16 пострадавшими с участием маршрутки, произошедшей в понедельник в Шамильском районе Дагестана. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, сообщает пресс-служба республиканского управления МВД.

"Водитель пассажирской маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение со скалой, после чего автобус перевернулся", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали 16 человек, среди них - трое детей. По уточненным данным дагестанского Минздрава, трое взрослых пассажиров маршрутки находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших, в том числе детей, медики оценивают как средней степени тяжести. Все они были доставлены в Шамильскую центральную районную больницу.

В экстренных службах республики уточнили, что микроавтобус ехал по дороге Хебда - Бежта, в 15 километрах южнее населенного пункта Хебда он перевернулся. На месте работают оперативные службы.

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