Неизвестные совершили покушение на жителя Уфы, подорвав автомобиль около ТЦ

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УФА, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Уфы путем подрыва автомобиля. Об этом сообщила в понедельник журналистам старший помощник руководителя СУ СК по Башкирии Светлана Абрамова.
По ее словам, днем 28 августа на улице Армавирской, недалеко от торгового центра "Южный полюс" в Уфе произошел хлопок. "В результате хлопка пострадала автомашина Kia Rio. Один из мужчин в автомобиле получил множественные ранения ног, он госпитализирован. Следствие предполагает, что покушение на убийство потерпевшего совершено из-за личных или бытовых отношений. Окончательный мотив преступления устанавливается, как и тип использованного сдетонировавшего устройства", - сказала Абрамова.
По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия, его основных частей, боеприпасов". На месте работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников всех правоохранительных органов, взрывотехников. После завершения осмотра места происшествия будет установлена причина хлопка в автомашине. Расследование уголовного дела поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.