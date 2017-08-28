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В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органов

Происшествия
28 августа, 14:07 дата обновления: 28 августа, 14:11 UTC+3

Еще один правоохранитель был ранен. Строение, в котором находятся боевики, блокировано

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© НАК РФ, архив

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один ранен в ходе спецоперации в Дагестане по нейтрализации вооруженных боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них - ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в НАК.

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Источник: в Дагестане блокированы боевики хасавюртовской бандгруппы

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По предварительным данным, бандиты принадлежат к так называемой хасавюртовской банде и причастны к совершению преступлений террористической направленности.

Ранее в НАК сообщили, что спецоперация проводится на окраине Хасавюрта. "В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении спецоперации в рамках действующего в данном районе правового режима КТО", - подчеркнули в НАК.

Строение, в котором находятся боевики, и прилегающая к нему территория блокированы силами правопорядка. Проживающие вблизи граждане эвакуированы в целях обеспечения их безопасности. "В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается", - заключили в НАК.

 

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