В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органов

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В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органовПроисшествия 28 августа, 14:07
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Один сотрудник правоохранительных органов погиб, еще один ранен в ходе спецоперации в Дагестане по нейтрализации вооруженных боевиков. Об этом ТАСС сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них - ранение, несовместимое с жизнью", - сообщили в НАК.
По предварительным данным, бандиты принадлежат к так называемой хасавюртовской банде и причастны к совершению преступлений террористической направленности.
Ранее в НАК сообщили, что спецоперация проводится на окраине Хасавюрта. "В целях недопущения совершения террористических акций и обеспечения безопасности граждан начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан было принято решение о проведении спецоперации в рамках действующего в данном районе правового режима КТО", - подчеркнули в НАК.
Строение, в котором находятся боевики, и прилегающая к нему территория блокированы силами правопорядка. Проживающие вблизи граждане эвакуированы в целях обеспечения их безопасности. "В настоящее время активная фаза спецоперации продолжается", - заключили в НАК.