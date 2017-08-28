Суд 26 сентября начнет слушания по иску журналиста "Новой газеты" Феруза к МВД РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 26 сентября начнет слушания по иску журналиста "Новой газеты" Али Феруза (Худоберди Нурматова) к МВД РФ из-за отказа предоставить ему временное убежище в России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил на 26 сентября в 17:00 мск слушания иска по существу", - сказала представитель суда.

Выдворение журналиста из России не будет производиться, пока его жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не будет рассмотрена по существу.

Как рассказали ранее ТАСС в департаменте информации и печати МИД РФ, вопросы исполнения решений ЕСПЧ о применении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ в виде запрета на любое принудительное перемещение соответствующего лица находятся в ведении уполномоченного РФ при ЕСПЧ, заместителя министра юстиции РФ Михаила Гальперина. "Аппарат уполномоченного своевременно уведомил соответствующие компетентные ведомства о необходимости соблюдения установленного ЕСПЧ временного запрета на выдворение Нурматова в соответствии со статьей 39 регламента ЕСПЧ", - отметили в ведомстве.

1 августа Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Феруза, гражданина Узбекистана, который был задержан рядом с редакцией издания в Москве. Ему также был назначено 5 тыс. руб. административного штрафа. Согласно решению суда, до вступления постановления в законную силу Феруз будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Москве, куда он был помещен судебными приставами. Суд признал журналиста виновным по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ").

4 августа Страсбургский суд уведомил российские власти о запрете перемещения Али Феруза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде. 8 августа Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из РФ корреспондента "Новой газеты", постановив приостановить его до завершения разбирательства по жалобе журналиста в ЕСПЧ.