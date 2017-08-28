Убийц лидера группы "Ответ Чемберлену" приговорили к 16 и 17 годам колонии

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БРЯНСК, 28 августа. /ТАСС/. Брянский областной суд приговорил к 16 и 17 годам колонии жителей Липецка Владислава Чучменкова и Илью Долгова, признанных виновными в убийстве лидера группы "Ответ Чемберлену" рок-музыканта Александра Чижикова. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.
"В Брянском областном суде оглашен приговор Владиславу Чучменкову и Илье Долгову, признанными виновными в убийстве в июле 2016 года вокалиста брянской рок-группы "Ответ Чемберлену" Александра Чижикова. Чучменков приговорен к 17 годам лишения свободы, Долгов - к 16 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Отбывать наказание Чучменков и Долгов будут в колонии строгого режима. Также они выплатят родственникам погибшего в виде компенсации морального вреда по 1,5 млн рублей каждый.