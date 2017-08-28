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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) проводит расследование по факту швартовки теплохода "Илья Муромец", говорится в сообщении ведомства.
"26 августа в 23:10 пассажирский теплоход "Илья Муромец" (судовладелец ООО "Цезарь Трэвел"), следующий рейсом Москва - Казань с пассажирами на борту, сел на мель на 338 км р. Волги. По факту данного транспортного происшествия в настоящее время Ространснадзором проводится расследование", - отмечается в сообщении.