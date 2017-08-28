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СК возбудил дело по факту гибели человека при обрушении кровли склада в Сыктывкаре

Происшествия
28 августа, 15:30 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 28, августа. /ТАСС

По версии следствия, в ходе ремонтных работ строители нарушили технологию производства

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СЫКТЫВКАР, 28 августа. /ТАСС/. Следственные органы Республики Коми возбудили уголовное дело по факту гибели человека при обрушении кровли склада в Сыктывкаре. Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в понедельник в СУ СК РФ по региону.

"28 августа в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной в Сыктывкаре, в результате работник магазина 1987 года рождения погиб, еще один работник получил телесные повреждения и госпитализирован. По версии следствия, в ходе ремонтных работ строители нарушили технологию производства. По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что по окончании аварийно-спасательных работ следователи проведут осмотр места происшествия. Решается вопрос по изъятию необходимой документации, по назначению необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия.

Ранее сообщалось, что кровля ангара со стройматериалами обрушилась в понедельник днем в Сыктывкаре. Спасатели извлекли из-под завалов двух пострадавших, один из которых не подавал признаков жизни.

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