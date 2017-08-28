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Интерпол выдал предписание арестовать внука основателя Red Bull

Происшествия
28 августа, 15:22 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 28, августа. /ТАСС

Ворают Ювиттхайя подозревается в том, что сбил на автомобиле полицейского

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Ворают Ювиттхай

Ворают Ювиттхай

© EPA/STR

БАНГКОК, 28 августа. /ТАСС/. Интерпол выдал предписание арестовать Вораюта Ювиттхайю - внука одного из богатейших бизнесменов Таиланда, основателя компании - производителя энергетических напитков Red Bull.

Об этом в понедельник сообщили в национальной полиции Таиланда.

Как заявил журналистам заместитель главы пресс-службы таиландской полиции Критсана Паттаначароен, в отношении Ювиттхайи Интерполом выпущено так называемое "красное уведомление", предписывающее странам, сотрудничающим с организацией, установить местоположение и арестовать подозреваемого для дальнейшей экстрадиции.

Ордер на арест Ювиттхайи, подозреваемого в неосторожном вождении, повлекшем смерть человека, был выдан судом Бангкока 28 апреля. Как сообщили в полиции Таиланда, Ювиттхайя покинул страну за несколько дней до этого, вылетев на своем частном самолете в Сингапур, из которого скрылся в неизвестном направлении.

Преступление, в котором подозревается 31-летний Ювиттхайя, было совершено еще в 2012 году. Автомобиль Ferrari на большой скорости насмерть сбил полицейского на мотоцикле на одной из улиц Бангкока, а затем скрылся с места преступления, протащив за собой тело офицера несколько десятков метров. За рулем машины, как полагает следствие, находился Ювиттхайя.

Подозреваемый был арестован, однако затем его отпустили под залог. За прошедшие пять лет обвинение внуку миллиардера официально так и не было предъявлено. Ордер на его арест был выдан в этом году только после того, как подозреваемый восемь раз проигнорировал вызов на допрос. При этом срок исковой давности по делу о неоказании помощи жертве ДТП истекает в начале сентября. Таиландское законодательство позволяет преследовать Ювиттхайю по обвинению в неосторожном вождении вплоть до 2027 года.

Производитель энергетических напитков Red Bull - одна из крупнейших компаний Таиланда. Она была основана Чалео Ювиттхайей, состояние которого журнал Forbes оценивает в $9,7 млрд.

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