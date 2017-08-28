Расследование инцидента с севшим на мель теплоходом "Илья Муромец" может занять до 10 дней

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Расследование Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) по факту швартовки теплохода "Илья Муромец" в непредусмотренном месте может занять до 10 дней. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Расследование происшествия может занять до 10 дней", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проводит расследование по факту инцидента.

Теплоход "Илья Муромец", следовавший по маршруту Москва - Казань, намеренно сел на мель в Ярославской области 26 августа из-за попадания воды в топливо. На борту теплохода находились 130 человек. Неисправность была оперативно устранена.