СК предъявил обвинение по делу об издевательствах над ярославской школьницей

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение шестнадцатилетней девушке, предположительно издевавшейся над школьницей в Ярославской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Шестнадцатилетней девушке предъявлено обвинение по ст. 117 УК РФ ("Истязание"), ст. 116 УК РФ ("Побои") и п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью") УК РФ", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что группа подростков, в которую входила подозреваемая, заставляла девочку есть землю и танцевать обнаженной. Шестнадцатилетняя фигурантка, по версии следствия, заставила потерпевшую оголиться и танцевать обнаженной в присутствии большого количества лиц, в том числе ее друзей и знакомых. Один из присутствовавших снимал происходящее на видео.

Следствие установило личности подростков, издевавшихся над школьницей и выложивших ролик с истязаниями в интернете. Все они, за исключением девушки, которая, по версии следствия, активнее всех издевалась над потерпевшей, не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности - им от 12 до 15 лет. Решается вопрос о помещении несовершеннолетних участников издевательств в специальные школы закрытого типа, шестнадцатилетняя подозреваемая признала свою вину.