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СМИ: на одном из курортов Турции скончался россиянин

Происшествия
28 августа, 16:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, августа. /ТАСС

Причина смерти туриста не уточняется

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АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Российский турист скончался на курорте в турецком городе Кемер, расположенном в провинции Анталья. Об этом сообщила в понедельник газета Hürriyet.

По ее данным, 45-летний мужчина отдыхал с семьей. Он почувствовал недомогание и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, на которой его увезли в больницу. Однако спасти россиянина медикам не удалось.

Причина смерти туриста не уточняется.

Комментарий генконсульства РФ в Анталье по поводу инцидента пока получить не удалось.

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