СМИ: на одном из курортов Турции скончался россиянин

Нерадужные перспективы: почему Трамп запретил трансгендерам служить в армииМеждународная панорама 28 августа, 16:50
Наблюдательный совет РУСАДА определился с кандидатурой генерального директора организацииСпорт 28 августа, 16:40
Антирекорд Макрона: рейтинг президента за три месяца упал на 24 процентных пунктаМеждународная панорама 28 августа, 16:34
Переход на электромобили не гарантирует чистоты воздухаСоциальная ответственность 28 августа, 16:25
Аль Бано исполнил гимн Международной федерации дзюдо на церемонии открытия ЧМ в БудапештеСпорт 28 августа, 16:24
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок снизилсяТранспорт 28 августа, 16:23
Тарасова: фигуристка Липницкая была звездой, а звездам свойственно быстро гаснутьСпорт 28 августа, 16:17
Электростимуляция мозга может помочь в лечении нарушений памятиСоциальная ответственность 28 августа, 16:16
Авербух: последние результаты повлияли на решение фигуристки Липницкой завершить карьеруСпорт 28 августа, 16:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Российский турист скончался на курорте в турецком городе Кемер, расположенном в провинции Анталья. Об этом сообщила в понедельник газета Hürriyet.
По ее данным, 45-летний мужчина отдыхал с семьей. Он почувствовал недомогание и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, на которой его увезли в больницу. Однако спасти россиянина медикам не удалось.
Причина смерти туриста не уточняется.
Комментарий генконсульства РФ в Анталье по поводу инцидента пока получить не удалось.