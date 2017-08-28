СМИ: на одном из курортов Турции скончался россиянин

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Российский турист скончался на курорте в турецком городе Кемер, расположенном в провинции Анталья. Об этом сообщила в понедельник газета Hürriyet.

По ее данным, 45-летний мужчина отдыхал с семьей. Он почувствовал недомогание и потерял сознание. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, на которой его увезли в больницу. Однако спасти россиянина медикам не удалось.

Причина смерти туриста не уточняется.

Комментарий генконсульства РФ в Анталье по поводу инцидента пока получить не удалось.