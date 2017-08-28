Пожар в калининградском ночном клубе "Вагонка" потушен

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КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании ночного клуба "Вагонка" в Калининграде, огонь уничтожил около 20 квадратных метров кровли, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
"Пожар, который сегодня днем возник в чердачном помещении клуба "Вагонка", потушен полностью в 14:44 местного времени (15:44 мск). Огнем уничтожено около 20 квадратных метров крыши здания. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
Причины возгорания пока не установлены, говорят в региональном главке МЧС, материальный ущерб подсчитывается. В тушении огня были задействованы десять спасателей, которые использовали две единицы спецтехники.