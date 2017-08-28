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Генпрокуратура заявила иск к экс-мэру Владивостока более чем на 614 млн рублей

Происшествия
28 августа, 17:33 дата обновления: 28 августа, 17:43 UTC+3

Ущерб от действий Игоря Пушкарева оценивается в 143 млн рублей

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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура заявила гражданский иск на сумму более чем 614 млн рублей к обвиняемому в организации масштабных коррупционных схем экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где в понедельник рассматривается вопрос о продлении срока ареста экс-мэру.

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"От имени Генпрокуратуры РФ Игорю Пушкареву, Андрею Пушкареву и Андрею Лушникову заявлен иск на 471 млн рублей и 143 млн рублей", - огласил материалы дела судья. Речь идет о возмещении материального ущерба в пользу организации "Дороги Владивостока", учредителем и собственником имущества которого является администрация города.

По данным следствия, ущерб, нанесенный действиями Игоря Пушкарева, составляет 143 млн рублей, также он получил взятку в размере 75 млн рублей от брата, который владел фирмой стройматериалов.

Как стало известно, решение о продлении срока ареста Мосгорсуд огласит во вторник, в 10:00 мск.

Следователь просит продлить арест

В ходе судебного заседания следователь настаивал на продлении срока ареста обвиняемым в связи с тем, что уголовное дело в отношении фигурантов представляет особую сложность. "Они могут скрыться от следствия и суда, оказать давление на свидетелей, а также уничтожить доказательства по делу. Кроме того, в деле есть засекреченный свидетель обвинения - экономист под псевдонимом Алла Шварц, которая опасается за свою жизнь в связи с угрозами в ее адрес", - сказал представитель СК, добавив, что срок предварительного следствия установлен до 30 ноября 2017 года.

"Более семи лет Пушкарев совершал преступления коррупционного характера, и все преступления фигуранты совершали умышлено", - добавил следователь.

Гособвинение поддержало доводы ходатайства следствия в полном объеме. "Вина фигурантов дела подтверждается результатами оперативно-разыскной деятельности ФСБ России и показаниями свидетелей", - подчеркнул в суде прокурор.

В свою очередь защита обвиняемых заявила о неэффективности следствия по делу, просила не удовлетворять просьбу СК и избрать в отношении подзащитных меру пресечения, не связанную с нахождением в СИЗО. "Прошу отпустить под домашний арест Пушкарева или избрать для него денежный залог в размере 10 млн рублей", - отметил адвокат Александр Высоцкий. "Уже весь Приморский край и вся страна 15 месяцев обсуждают, какой я злодей, однако это ничем не подтверждено в 109 томах уголовного дела, с которыми я заново сейчас знакомлюсь, а говорит об обратном - о моей невиновности", - заявил экс-мэр.

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