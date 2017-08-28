В Росгвардии опровергли информацию об избиении бойца СОБР "Рысь" в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Росгвардия опровергла информацию об избиении бойца СОБР "Рысь" в Москве, пояснив, что сотрудник охраны пресек проникновение неизвестного мужчины на один из режимных объектов Москвы, получив при этом легкие телесные повреждения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы Росгвардии, инцидент произошел в ночь на 23 августа, однако известно об нем стало только сейчас.

"Старший оперуполномоченный СОБР "Рысь" при исполнении служебных обязанностей пресек проникновение злоумышленника на режимный объект на юге Москвы. При задержании хулиган оказал сопротивление. Несмотря на легкие телесные повреждения, сотрудник СОБР задержал нарушителя и передал сотрудникам полиции. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что москвич якобы избил бойца специального отряда быстрого реагирования "Рысь", находящегося при исполнении.