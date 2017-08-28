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Спасатели третий день ищут туриста из Москвы в горах Сочи

Происшествия
28 августа, 17:58 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 28, августа. /ТАСС

К спасателям обратился таксист, который не дождался пассажира

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КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели третьи сутки ищут туриста из Москвы, который пропал в районе Красной Поляны в Сочи, сообщили ТАСС в ЮРПСО МЧС.

"К нам обратился таксист, который сообщил, что молодой человек должен был спуститься с горы Ачишхо в поселок Медовеевка. Таксист не дождался его и на следующий день обратился к нам. <...> Третьи сутки спасатели ищут его в горах массива Ачишхо", - сказали в МЧС.

Там уточнили, что спасатели уже связались с родственниками пропавшего, и те подтвердили информацию. По данным МЧС, турист собирался подняться из Медовеевки на вершину Ачишхо и вернуться тем же маршрутом.

В настоящее время поисками занимается дежурная смена спасателей, во вторник при необходимости работы будут продолжены.

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