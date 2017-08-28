СМИ: три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

ТАСС, 28 августа. Три человека погибли в понедельник в штате Джорджия на юге США при крушении одномоторного самолета Beechcraft Bonanza. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его данным, трагедия произошла в 09:30 по местному времени (16:30 мск) близ города Саванна на побережье Атлантического океана. На борту воздушного судна находились пилот и супружеская пара. Супруги намеревались попасть из Саванны в столицу штата, Атланту, расположенную в 320 км западнее. Почти сразу после взлета самолет по неустановленной причине рухнул на землю.

Найти разбившийся самолет удалось не сразу. Поисковую операцию затруднил густой и болотистый лес, куда упало воздушное судно.

В настоящий момент выясняются причины инцидента.