СМИ: три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

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ТАСС, 28 августа. Три человека погибли в понедельник в штате Джорджия на юге США при крушении одномоторного самолета Beechcraft Bonanza. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его данным, трагедия произошла в 09:30 по местному времени (16:30 мск) близ города Саванна на побережье Атлантического океана. На борту воздушного судна находились пилот и супружеская пара. Супруги намеревались попасть из Саванны в столицу штата, Атланту, расположенную в 320 км западнее. Почти сразу после взлета самолет по неустановленной причине рухнул на землю.
Найти разбившийся самолет удалось не сразу. Поисковую операцию затруднил густой и болотистый лес, куда упало воздушное судно.
В настоящий момент выясняются причины инцидента.