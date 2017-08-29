ВС РФ проверит законность приговора соучастнику теракта на Дубровке Закаеву

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Верховный суд России проверит во вторник законность приговора Хасану Закаеву, осужденному за соучастие в теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Об этом ТАСС сообщил адвокат нескольких потерпевших Игорь Зубер.
"Рассмотрение апелляционной жалобы назначено в Верховном суде на 29 августа в 10:00 мск", - сказал он.
21 марта Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил Закаева к 19 годам лишения свободы. Они признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Приговором суда оказались недовольны как подсудимый, так и потерпевшие, которые и обратились в Верховный суд с апелляционными жалобами. Закаев просит отменить приговор и оправдать его в той части обвинения, в которой он не признает себя виновным. В свою очередь потерпевшие обжаловали решение суда в части присужденной им компенсации, а также настаивают на привлечении к ответственности всех лиц, которые, по их мнению, виновны в гибели людей.
Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание театрального центра в Москве, захватив в заложники 914 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Ранним утром 26 октября большая часть заложников в результате спецоперации была освобождена. В результате теракта погибли 130 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.