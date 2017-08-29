Reuters: два человека погибли в результате стрельбы в библиотеке в штате Нью-Мексико

ТАСС, 29 августа. Неизвестный открыл стрельбу в библиотеке города Кловис (штат Нью-Мексико). Как сообщило во вторник агентство Reuters, два человека погибли, четверо получили травмы и были госпитализированы.

По его сведениям, правоохранителям удалось задержать срелявшего.