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Reuters: два человека погибли в результате стрельбы в библиотеке в штате Нью-Мексико

Происшествия
29 августа, 3:12 UTC+3 ТАСС

Сообщается, что правоохранителям удалось задержать стрелявшего

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ТАСС, 29 августа. Неизвестный открыл стрельбу в библиотеке города Кловис (штат Нью-Мексико). Как сообщило во вторник агентство Reuters, два человека погибли, четверо получили травмы и были госпитализированы.

По его сведениям, правоохранителям удалось задержать срелявшего.

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