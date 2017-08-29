Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: суд в Бразилии разрешил начать расследование в отношении экс-главы МИД

Происшествия
29 августа, 4:09 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 29, августа. /ТАСС

Жозе Серра подозревается в незаконном получении $2,2 млн за свою избирательную кампанию в 2010 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил запрос прокуратуры о начале расследования в отношении сенатора и экс-главы МИД республики Жозе Серры. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Серра подозревается в незаконном получении 7 млн реалов ($2,2 млн) на свою избирательную кампанию в 2010 году. Поскольку политик является действующим сенатором, решение о начале расследования в его отношении могла принять только высшая судебная инстанция Бразилии. Поводом для открытия дела стали показания предпринимателя Жоэсли Батисты, который заключил сделку с правоохранительными органами и сознался в подкупе ряда высокопоставленных политиков. Экс-глава МИД все обвинения в свой адрес отрицает.

В конце февраля Серра покинул пост министра иностранных дел в связи с проблемами со здоровьем. После его отставки на эту должность был назначен Алоизиу Нунес. Серра же вернулся в Федеральный сенат (верхнюю палату национального парламента), где он представляет правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии. В 2010 году этот политик баллотировался на пост президента Бразилии, однако во втором туре уступил кандидату от левой Партии трудящихся Дилме Руссефф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
"Яндекс.Карты" частично не отображают Сахалин
5
У Марка Цукерберга родилась вторая дочь
6
АФК "Система" снова объявила о техническом дефолте
7
Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуются
Темы дня
Новости партнеров
Реклама