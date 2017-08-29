Globo: суд в Бразилии разрешил начать расследование в отношении экс-главы МИД

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Федеральный верховный суд Бразилии удовлетворил запрос прокуратуры о начале расследования в отношении сенатора и экс-главы МИД республики Жозе Серры. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Серра подозревается в незаконном получении 7 млн реалов ($2,2 млн) на свою избирательную кампанию в 2010 году. Поскольку политик является действующим сенатором, решение о начале расследования в его отношении могла принять только высшая судебная инстанция Бразилии. Поводом для открытия дела стали показания предпринимателя Жоэсли Батисты, который заключил сделку с правоохранительными органами и сознался в подкупе ряда высокопоставленных политиков. Экс-глава МИД все обвинения в свой адрес отрицает.

В конце февраля Серра покинул пост министра иностранных дел в связи с проблемами со здоровьем. После его отставки на эту должность был назначен Алоизиу Нунес. Серра же вернулся в Федеральный сенат (верхнюю палату национального парламента), где он представляет правоцентристскую Партию бразильской социал-демократии. В 2010 году этот политик баллотировался на пост президента Бразилии, однако во втором туре уступил кандидату от левой Партии трудящихся Дилме Руссефф.