СМИ: пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

ТАСС, 29 августа. Локомотив и четыре вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Нагпур - Мумбаи (Индия), сошли с рельсов близ города Титуола (штат Махараштра). Об этом сообщила во вторник газета Times of India.

Инцидент произошел около 6:40 по местному времени (4:10 мск), есть пострадавшие, однако информации о числе и тяжести их состояния не приводится.

Это не первый подобный случай за последнее время: в результате схода поездов 19 и 23 августа в штате Уттар-Прадеш погибли в общей сложности 23 человека, более 140 пострадали.