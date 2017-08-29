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СМИ: пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

Происшествия
29 августа, 5:59 UTC+3 ТАСС

По данным газеты Times of India, в результате инцидента есть пострадавшие, однако информации о числе и тяжести их состояние не приводится

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ТАСС, 29 августа. Локомотив и четыре вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Нагпур - Мумбаи (Индия), сошли с рельсов близ города Титуола (штат Махараштра). Об этом сообщила во вторник газета Times of India.

Инцидент произошел около 6:40 по местному времени (4:10 мск), есть пострадавшие, однако информации о числе и тяжести их состояния не приводится.

Это не первый подобный случай за последнее время: в результате схода поездов 19 и 23 августа в штате Уттар-Прадеш погибли в общей сложности 23 человека, более 140 пострадали.

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