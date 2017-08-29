СМИ: пассажирский поезд сошел с рельсов в Индии

Местами дождь и до 17 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 29 августа, 6:07
"Ъ": более 16 тыс. автомобилей продано по новым госпрограммам с июля 2017 годаЭкономика и бизнес 29 августа, 5:52
Шарапова победила вторую "ракетку" мира Халеп на старте US OpenСпорт 29 августа, 5:51
"Ъ": ГП просит Минприроды поработать над точностью прогнозов РосгидрометаОбщество 29 августа, 5:24
Politico: США сократят численность своей делегации в Генассамблее ООНМеждународная панорама 29 августа, 5:20
Разведчики ВВО победили в профессиональном конкурсе, став лучшими в ВС РФАрмия и ОПК 29 августа, 5:01
Индексы в Токио упали до четырехмесячного минимума после ракетного пуска в КНДРЭкономика и бизнес 29 августа, 4:29
"Яндекс.Карты" частично не отображают СахалинОбщество 29 августа, 4:24
СМИ: футболист Ещенко может перейти из "Спартака" в "Локомотив"Спорт 29 августа, 4:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Локомотив и четыре вагона пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Нагпур - Мумбаи (Индия), сошли с рельсов близ города Титуола (штат Махараштра). Об этом сообщила во вторник газета Times of India.
Инцидент произошел около 6:40 по местному времени (4:10 мск), есть пострадавшие, однако информации о числе и тяжести их состояния не приводится.
Это не первый подобный случай за последнее время: в результате схода поездов 19 и 23 августа в штате Уттар-Прадеш погибли в общей сложности 23 человека, более 140 пострадали.