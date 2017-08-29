Действовавший с 9 августа пожар в Забайкальском нацпарке потушен

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УЛАН-УДЭ, 29 августа. /ТАСС/. Природный пожар, действовавший с 9 августа в Бурятии на территории Забайкальского национального парка, потушен. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
"За прошедшие сутки ликвидирован лесной пожар в Забайкальском национальном парке, действовавший с 9 августа и локализованный на площади 135 га", - уточнили в ведомстве.
На данный момент на особо охраняемой природной территории остается один локализованный очаг на площади 210 га. "Продолжаются работы по его дотушиванию", - сообщили в РАЛХ.
В настоящее время в лесах Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим. Вход в лес ограничен.