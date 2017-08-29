Заставивший девушек умываться зеленкой таксист пришел в полицию

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Хабаровский таксист, заставивший девушек умываться зеленкой, сам пришел в полицию, с него взяты объяснения. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления МВД.

"Накануне личность таксиста была установлена. После того как в интернете началось активное обсуждение видео, мужчина сам пришел во второе отделение полиции. В понедельник вечером с ним общалась участковый, она взяла с него объяснения", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, девушки в полицию не обращались.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором таксист заставлял двух девушек умываться зеленкой. Предположительно, таким образом он наказал пассажирок за то, что они пытались без денег уехать в город Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска. Сообщалось, что хабаровская полиция начала проверку после публикации видеозаписи.