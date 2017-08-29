Владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых задержана

ТАСС/Ruptly

КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Владелица сгоревшего в понедельник в Красноярске частного пансионата для престарелых задержана. Об этом во вторник сообщило региональное управление Следственного комитета.

"Проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте", - сообщило ведомство.