Владелица сгоревшего в Красноярске дома престарелых задержана

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КРАСНОЯРСК, 29 августа. /ТАСС/. Владелица сгоревшего в понедельник в Красноярске частного пансионата для престарелых задержана. Об этом во вторник сообщило региональное управление Следственного комитета.
"Проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте", - сообщило ведомство.