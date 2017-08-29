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Малайзия проведет собственное расследование инцидента с эсминцем John S. McCain

Происшествия
29 августа, 9:50 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 29, августа. /ТАСС

Столкновение с танкером Alnic MC произошло в Малаккском проливе, в территориальных водах Малайзии

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СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Власти Малайзии создали собственную следственную группу для установления причин столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain с танкером Alnic MC. Об этом сообщил во вторник министр транспорта страны Лиоу Тионг Лай.

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"Группа должна установить, что случилось в тот день", - цитирует министра издание Star. По его словам, "Малайзия также тесно сотрудничает с Сингапуром и США по расследованию данного инцидента".

Ранее в Куала-Лумпуре отмечали, что самостоятельно проводят спасательную операцию по поиску 10 пропавших американских моряков, поскольку столкновение произошло в территориальных водах Малайзии, а не Сингапура, как предполагалось первоначально. Одновременно 28 августа, спустя неделю после инцидента, базирующееся в Тихом океане командование 7-го флота США сообщило, что водолазам удалось обнаружить всех десятерых пропавших.

Кроме Малайзии, Сингапура, Соединенных Штатов поискам также занимались представители ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии.

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