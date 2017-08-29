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СК просит оставить до ноября под домашним арестом замглавы Владимирской области

Происшествия
29 августа, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Рассмотрение ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста Елены Мазанько назначено на 30 августа

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 30 августа рассмотрит ходатайство следователя о продлении на два месяца срока домашнего ареста вице-губернатору Владимирской области Елене Мазанько, обвиняемой в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"Рассмотрение ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемой Мазанько на 2 месяца, то есть до 1 ноября, назначено на 15:30 мск 30 августа", - сказала она.

Ранее суд отказал СК в заключении Мазанько под стражу и отправил ее под домашний арест, который она отбывает в квартире в Москве. Ей запрещено покидать помещение без разрешения следователя, использовать телефон и интернет, а также общаться с представителями СМИ. Позднее суд разрешил Мазанько двухчасовые дневные прогулки.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении чиновницы по фактам получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ей предъявлено обвинение в получении взяток на сумму не менее 3 млн рублей. По версии следствия, вице-губернатор получила взятки от предпринимателей за содействие заключению госконтрактов на проведение ремонтных работ в здании администрации области и поставку мебели.

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