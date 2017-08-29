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Осужденный за превышение полномочий министр спорта Оренбуржья подал жалобу на приговор

Происшествия
29 августа, 9:58 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 29, августа. /ТАСС

По данным следствия, Олег Пивунов арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба

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ОРЕНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов, осужденный за превышение полномочий, подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили во вторник ТАСС в Оренбургском областном суде.

"Пивунов и его адвокат подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, он считает себя невиновным и просит оправдать. Дата рассмотрения еще не назначена", - сказал официальный представитель облсуда.

В июле Центральный районный суд Оренбурга приговорил Пивунова к штрафу в 400 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение года за превышение должностных полномочий. По данным суда, в 2014-2016 гг. министр арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей.

Пивунову было предъявлено еще одно обвинение по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", новое уголовное дело выделено в отдельное производство.

Министр 26 октября 2016 года на время следствия был отстранен от должности под домашним арестом.

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