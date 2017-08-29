Осужденный за превышение полномочий министр спорта Оренбуржья подал жалобу на приговор

Крупнейший музыкальный опен-эйр завершил лето под парусами в Тверской областиНовости партнеров 29 августа, 10:53
Зарплаты квалифицированных рабочих могут стать выше, чем у офисных сотрудниковЭкономика и бизнес 29 августа, 10:52
Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в групповых упражнениях с обручамиСпорт 29 августа, 10:45
Минсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика к ЧМ-2018Спорт 29 августа, 10:33
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоемОбщество 29 августа, 10:32
Федерация бокса России подала второй протест на судейство на ЧМСпорт 29 августа, 10:24
Южно-Уральский государственный университет проводит кардинальный ребрендингНовости партнеров 29 августа, 10:22
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесахОбщество 29 августа, 10:18
Эксперт: Шарапова должна пробиться в 1/4 финала US OpenСпорт 29 августа, 10:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов, осужденный за превышение полномочий, подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили во вторник ТАСС в Оренбургском областном суде.
"Пивунов и его адвокат подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, он считает себя невиновным и просит оправдать. Дата рассмотрения еще не назначена", - сказал официальный представитель облсуда.
В июле Центральный районный суд Оренбурга приговорил Пивунова к штрафу в 400 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение года за превышение должностных полномочий. По данным суда, в 2014-2016 гг. министр арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей.
Пивунову было предъявлено еще одно обвинение по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", новое уголовное дело выделено в отдельное производство.
Министр 26 октября 2016 года на время следствия был отстранен от должности под домашним арестом.