Осужденный за превышение полномочий министр спорта Оренбуржья подал жалобу на приговор

ОРЕНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов, осужденный за превышение полномочий, подал апелляционную жалобу на приговор, сообщили во вторник ТАСС в Оренбургском областном суде.

"Пивунов и его адвокат подали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, он считает себя невиновным и просит оправдать. Дата рассмотрения еще не назначена", - сказал официальный представитель облсуда.

В июле Центральный районный суд Оренбурга приговорил Пивунова к штрафу в 400 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе в течение года за превышение должностных полномочий. По данным суда, в 2014-2016 гг. министр арендовал для сына, двоих заместителей и их семей квартиры за счет баскетбольного клуба "Надежда", вследствие чего причинил ущерб клубу в размере 2,7 млн рублей.

Пивунову было предъявлено еще одно обвинение по статьям УК РФ "Неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", новое уголовное дело выделено в отдельное производство.

Министр 26 октября 2016 года на время следствия был отстранен от должности под домашним арестом.