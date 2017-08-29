У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестные похитили в центре Москвы у безработного сумку с 12,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, отметив, что инцидент произошел в понедельник вечером.
"В 19:29 мск в понедельник на службу "02" от неработающего 25-летнего молодого человека поступило сообщение о грабеже по адресу: переулок Маяковского, дом 2", - сообщили в ведомстве.
Полицией установлено, что четверо неизвестных в масках с прорезями для глаз подъехали на машине "Mercedes" и нанесли молодому человеку телесные повреждения, похитили у него сумку с деньгами и скрылись. Со слов потерпевшего, в сумке находилось 12 млн 400 тыс. рублей.