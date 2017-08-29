Кинологи подключились к поискам пропавшего в горах около Сочи туриста из Москвы

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Два расчета кинологов присоединились к поискам туриста из Москвы, который несколько дней назад пропал в горах в районе Красной Поляны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЮРПСО МЧС.

"Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС продолжают искать туриста в горно-лесной местности в районе массива Ачишхо. На данный момент к поиску привлечено 11 человек, в том числе два кинолога", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что до этого поиски велись без помощи кинологов. По предварительным данным, пропавшему москвичу 37 лет.

Ранее сообщалось, что турист из Москвы собирался подняться на гору Ачишхо в районе сочинской Красной Поляны и спуститься в деревню Медовеевка в пятницу. Таксист, который должен был забрать мужчину, не дождался его и обратился в МЧС.