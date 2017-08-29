Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин потребовал без волокиты решать проблемы пострадавших от недавних пожаров на юге РФ

Происшествия
29 августа, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Глава государства отдельно подчеркнул, что все вопросы по обеспечению пострадавших жильем нужно решить "до наступления холодов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно решать проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие от крупных пожаров жители Ростовской и Волгоградской областей. Такое поручение он дал руководителям обоих регионов и главе МЧС, с которыми ночью в Анапе глава государства провел совещание по ликвидации последствий этих ЧП.

Смотрите также

"Все сгорело дотла": люди возвращаются на пепелище в Ростове-на-Дону

"На что хочу обратить внимание: чтобы волокиты не было, особенно связанной с оформлением документов!" - потребовал Путин. "Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно, наоборот, нужно проявить максимальное внимание", - приводит слова президента официальный сайт Кремля.

"И, конечно, не должно быть тех сбоев, я аккуратно сказал бы, с которыми мы столкнулись совсем недавно, имею в виду требования оплаты каких-то справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок", - отметил Путин. "Если требуется вмешательство со стороны правительства, сразу просто скажите об этом, если речь идет о каких-то федеральных учреждениях, а со стороны региональных, надеюсь, этого точно не будет", - обратился президент к губернаторам.

Путин отдельно подчеркнул, что все вопросы по обеспечению пострадавших жильем нужно решить "до наступления холодов".

Смотрите также

Задержанный по подозрению в поджогах в Волгоградской области признал вину

Путин назвал очень серьезной ситуацию с пожарами в Волгоградской и Ростовской областях

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в Ростове-на-Дону
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама