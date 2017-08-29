Путин потребовал без волокиты решать проблемы пострадавших от недавних пожаров на юге РФ

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно решать проблемы, с которыми столкнулись пострадавшие от крупных пожаров жители Ростовской и Волгоградской областей. Такое поручение он дал руководителям обоих регионов и главе МЧС, с которыми ночью в Анапе глава государства провел совещание по ликвидации последствий этих ЧП.
"На что хочу обратить внимание: чтобы волокиты не было, особенно связанной с оформлением документов!" - потребовал Путин. "Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно, наоборот, нужно проявить максимальное внимание", - приводит слова президента официальный сайт Кремля.
"И, конечно, не должно быть тех сбоев, я аккуратно сказал бы, с которыми мы столкнулись совсем недавно, имею в виду требования оплаты каких-то справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок", - отметил Путин. "Если требуется вмешательство со стороны правительства, сразу просто скажите об этом, если речь идет о каких-то федеральных учреждениях, а со стороны региональных, надеюсь, этого точно не будет", - обратился президент к губернаторам.
Путин отдельно подчеркнул, что все вопросы по обеспечению пострадавших жильем нужно решить "до наступления холодов".