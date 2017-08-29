Полиция ищет неизвестных, напавших на православный паломнический центр в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге разыскивают неизвестных, напавших на православный паломнический центр им. Афанасия Афонского в центре города, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.
На сайте управления МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщается, что инцидент произошел на Невском проспекте. "Трое неизвестных проникли в помещение организации на Невском проспекте, где из хулиганских побуждений из травматических пистолетов произвели выстрелы в двух 25-летних мужчин и с места происшествия скрылись. Пострадавшие госпитализированы в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что нападению подверглись представители ООО "Православный паломнический центр им. Афанасия Афонского", которое занимается продажей автобусных туров. "Потерпевшие - генеральный директор и консультант центра", - уточнил собеседник агентства.