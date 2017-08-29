Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд до 30 ноября продлил арест экс-мэру Владивостока

Происшествия
29 августа, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Суд продлил до этой же даты срок ареста другому фигуранту дела - директору предприятия "Дороги Владивостока"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в масштабных коррупционных схемах.

Смотрите также

"В особо крупном размере": громкие коррупционные скандалы в цифрах

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому Пушкареву до 30 ноября 2017 года", - огласил судья. До той же даты продлен срок ареста другому фигуранту дела - директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову. Защита обвиняемых намерена обжаловать данное решение.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пушкарева и Лушникова 28 августа. Во время заседания стало известно, что Генпрокуратура заявила гражданский иск к трем фигурантам уголовного дела на сумму более чем 614 млн рублей о возмещении материального ущерба в пользу организации "Дороги Владивостока", учредителем и собственником имущества которого является администрация города. Срок предварительного следствия по делу установлен до 30 ноября 2017 года.

Следствие полагает, что нанесенный действиями Пушкарева ущерб составляет 143 млн рублей. Кроме того, по версии следователей, он получил взятку в размере 75 млн рублей от брата Андрея, который владел фирмой стройматериалов. Все фигуранты дела вину не признают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
2
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
3
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
4
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
5
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоем
6
ВЦИОМ: о подробностях дела Серебренникова знают только 12% россиян
7
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама