Суд до 30 ноября продлил арест экс-мэру Владивостока

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в масштабных коррупционных схемах.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемому Пушкареву до 30 ноября 2017 года", - огласил судья. До той же даты продлен срок ареста другому фигуранту дела - директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову. Защита обвиняемых намерена обжаловать данное решение.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пушкарева и Лушникова 28 августа. Во время заседания стало известно, что Генпрокуратура заявила гражданский иск к трем фигурантам уголовного дела на сумму более чем 614 млн рублей о возмещении материального ущерба в пользу организации "Дороги Владивостока", учредителем и собственником имущества которого является администрация города. Срок предварительного следствия по делу установлен до 30 ноября 2017 года.

Следствие полагает, что нанесенный действиями Пушкарева ущерб составляет 143 млн рублей. Кроме того, по версии следователей, он получил взятку в размере 75 млн рублей от брата Андрея, который владел фирмой стройматериалов. Все фигуранты дела вину не признают.