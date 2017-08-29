Стена четырехэтажного аварийного жилого дома обрушилась в Орле

В Якутии усилится борьба с незаконной добычей мамонтовой фауныНовости партнеров 29 августа, 13:58
Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Стена четырехэтажного жилого дома, который был признан аварийным, обрушилась в Орле. В момент происшествия в здании находились восемь человек, пострадавших нет, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.
"Сообщение об обрушении стены четырехэтажного жилого дома № 68 на набережной Дубровинского в городе Орле поступило в 07:45 мск. Дом 1955 года постройки, четырехэтажный, кирпичный, трехподъездный, 36 квартир, первый этаж - нежилой. На момент обрушения в здании находились восемь человек, среди них нет детей. В результате обрушения стены здания пострадало шесть квартир в первом и во втором подъездах на общей площади до 200 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет более 2,4 тыс. квадратных метров. "Дом аварийный, частично расселен. Прописано 60 человек, отселена 31 квартира (45 человек). На данный момент производится разбор обрушившихся конструкций", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 66 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и пять единиц техники. "В адрес Центрального регионального центра МЧС России направлена заявка на выделение в распоряжение главного управления МЧС России по Орловской области специалистов с аппаратно-диагностическим комплексом "Струна-М" для обследования поврежденного здания", - отметили в МЧС.
Губернатор Орловской области Вадим Потомский распорядился выделить средства из резервного фонда регионального правительства для переселения жильцов 36 квартир дома № 68. "В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Учитывая суммарную площадь квартир, - две тысячи квадратных метров - из расчета 35 тыс. рублей за одинквадратный метр потребуется около 70 млн рублей", - сообщает пресс-служба Потомского.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы главного управления МЧС России по Орловской области, управления Следственного комитета (СК) РФ по региону, местного управления МВД, руководство области и города Орла.