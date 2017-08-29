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Стена четырехэтажного аварийного жилого дома обрушилась в Орле

Происшествия
29 августа, 12:45 UTC+3 /Обновлено,

В результате обрушения пострадало шесть квартир, пострадавших нет

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ТАСС, 29 августа. Стена четырехэтажного жилого дома, который был признан аварийным, обрушилась в Орле. В момент происшествия в здании находились восемь человек, пострадавших нет, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"Сообщение об обрушении стены четырехэтажного жилого дома № 68 на набережной Дубровинского в городе Орле поступило в 07:45 мск. Дом 1955 года постройки, четырехэтажный, кирпичный, трехподъездный, 36 квартир, первый этаж - нежилой. На момент обрушения в здании находились восемь человек, среди них нет детей. В результате обрушения стены здания пострадало шесть квартир в первом и во втором подъездах на общей площади до 200 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, общая площадь жилых и нежилых помещений составляет более 2,4 тыс. квадратных метров. "Дом аварийный, частично расселен. Прописано 60 человек, отселена 31 квартира (45 человек). На данный момент производится разбор обрушившихся конструкций", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к ликвидации последствий происшествия привлечено 66 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 19 человек и пять единиц техники. "В адрес Центрального регионального центра МЧС России направлена заявка на выделение в распоряжение главного управления МЧС России по Орловской области специалистов с аппаратно-диагностическим комплексом "Струна-М" для обследования поврежденного здания", - отметили в МЧС.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский распорядился выделить средства из резервного фонда регионального правительства для переселения жильцов 36 квартир дома № 68. "В настоящее время прорабатываются варианты приобретения квартир у крупных орловских застройщиков. Учитывая суммарную площадь квартир, - две тысячи квадратных метров - из расчета 35 тыс. рублей за одинквадратный метр потребуется около 70 млн рублей", - сообщает пресс-служба Потомского.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные группы главного управления МЧС России по Орловской области, управления Следственного комитета (СК) РФ по региону, местного управления МВД, руководство области и города Орла.

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