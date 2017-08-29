МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МВД России задержало в Московской области и Хабаровске администраторов группы социальной сети по подозрению в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В ходе мониторинга ресурсов сети Интернет в поле зрения сотрудников Управления "К" МВД России попала группа склоняющая подростков к совершению самоубийств, созданная в январе этого года. Ее администратор, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие", - сказала она.

Аналогичное задержание было проведено в Хабаровске. "Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами из УМВД России и СК России по Хабаровскому краю задержали администратора закрытой группы в социальной сети, склонявшую подростков к совершению самоубийств", - отметила Волк.