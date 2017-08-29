Fox: число жертв шторма "Харви" возросло до 14 человек

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате шторма "Харви", обрушившегося на штат Техас, возросло до 14 человек. Об этом об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил во вторник телеканал Fox News.

Власти штата отметили, что эта цифра, вероятно, еще возрастет по мере ухода воды, затопившей Хьюстон и не позволяющей пока оценить последствия разгула стихии.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера, в настоящее время в центрах временного размещения людей и убежищах находятся более 6 тыс. человек.

"Наши потребности [в обеспечении нуждающихся] огромны, - заявил он. - И здесь находятся лишь те люди, которым просто некуда больше идти".

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал к мобилизации 12 тыс. резервистов национальной гвардии штата, которые помимо оказания помощи пострадавшим и лишившимся жилья людям займутся также поисками возможных новых жертв шторма.