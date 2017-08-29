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Fox: число жертв шторма "Харви" возросло до 14 человек

Происшествия
29 августа, 14:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС

Власти штата Техас ожидают, что число жертв возрастет по мере ухода воды, которая не позволяет оценить последствия стихии

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Число погибших в результате шторма "Харви", обрушившегося на штат Техас, возросло до 14 человек. Об этом об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщил во вторник телеканал Fox News.

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Власти штата отметили, что эта цифра, вероятно, еще возрастет по мере ухода воды, затопившей Хьюстон и не позволяющей пока оценить последствия разгула стихии.

По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тёрнера, в настоящее время в центрах временного размещения людей и убежищах находятся более 6 тыс. человек.

"Наши потребности [в обеспечении нуждающихся] огромны, - заявил он. - И здесь находятся лишь те люди, которым просто некуда больше идти".

Губернатор Техаса Грег Эбботт призвал к мобилизации 12 тыс. резервистов национальной гвардии штата, которые помимо оказания помощи пострадавшим и лишившимся жилья людям займутся также поисками возможных новых жертв шторма.

 

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