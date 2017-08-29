Подозреваемый в избиении блогера в Парке Горького добровольно сдался следователям

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сын актера из сериала "Интерны" Корней Макаров, подозреваемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке им. Горького в Москве, решил добровольно сдаться следователям и направляется на допрос. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Макаров сам решил сдаться правоохранителям. Сейчас он направляется к следователям вместе с адвокатом", - сказал собеседник агентства.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").

Ранее сообщалось, что следователи установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова. Сообщается, что Макаров по профессии также актер, он снимался в сериалах "Братья Карамазовы", "Фортуна", "Две судьбы", "Адвокат", а также фильмах "Внук космонавта" и "С Дона выдачи нет", где играл вместе с отцом.

В свою очередь ранее старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что установлен и опознан подозреваемый в преступлении. "Им является житель столицы, 1994 года рождения, который скрывается от следствия. Следственное управление по Москве призывает лицо, принимавшее участие в избиении потерпевшего, самостоятельно явиться в следственные органы", - сообщила она. По уголовному делу уже допрошены участники и очевидцы преступления.