В Японии конвертоплан Osprey ВС США совершил экстренную посадку

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Конвертоплан MV-22 Osprey ВС США совершил во вторник экстренную посадку в аэропорту города Оита. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Информации о пострадавших не поступало. Совершивший экстренную посадку конвертоплан приписан к базе корпуса морской пехоты США Ивакуни.

Размещение MV-22 Osprey на Окинаве уже несколько лет вызывает протесты у японского населения из-за неоднократных инцидентов с летательными аппаратами. В 2012 году два конвертоплана разбились во Флориде и Марокко, в 2016-м инцидент с этой машиной произошел в зоне Персидского залива. Жертвой последней аварии стал морской пехотинец.