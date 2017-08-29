В Полтаве вандалы осквернили памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов

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КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестные облили краской памятник Петру I, а также крест на братской могиле русских воинов, расположенный на территории государственного историко-культурного заповедника Полтавской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе областной полиции.
"В ночь с 28 на 29 августа неизвестные лица облили краской памятник Петру I и крест на братской могиле русских воинов, находящихся на территории государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Историко-культурный заповедник "Поле полтавской битвы" - крупнейший культурный научно-методический центр расположенный вблизи поселка Яковцы Полтавской области, его площадь составляет почти 772 кв. м. В состав заповедника входят более 14 объектов культуры, посвященных Полтавской битве и истории стран-участниц Северной войны начала XVII века, среди которых памятник Петру I и братская могила русских солдат.