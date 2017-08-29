Суд в Лондоне приступил к рассмотрению дела двух россиян, подозреваемых в мошенничестве

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ЛОНДОН, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Королевский суд района Саутворк (Лондон) приступил к рассмотрению дела россиян Вугара Моллачиева и Абдурахмана Базаева, обвиняемых в преступном сговоре с целью завладения денежными средствами в размере 2 млн фунтов стерлингов ($2,59 млн) со счетов британских клиринговых банков, а также в незаконных операциях с собственностью на территории Англии и Уэльса. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил представитель суда.
"Они обвиняются в мошенничестве, совершенному по предварительному сговору, а также в сокрытии, обращении в свою пользу, незаконной передаче и отчуждении имущества криминального происхождения", - отметили в суде, подчеркнув, что судебное разбирательство продлится "в течение трех недель".
12 апреля в магистратском суде округа Вестминстер россияне отвергли все обвинения в свой адрес, их освободили из-под стражи после внесения залога. Напомним, 36-летний Моллачиев и 28-летний Базаев были задержаны в марте этого года подразделением Скотленд-Ярда Falcon, которое занимается борьбой с киберпреступностью.