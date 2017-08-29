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Во Владимирской области пенсионер обстрелял детей из пневматики

Происшествия
29 августа, 15:01 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 29, августа. /ТАСС

65-летний пенсионер сделал не менее трех выстрелов в сторону детей, когда те не отреагировали на его замечания

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ВЛАДИМИР, 29 августа. /ТАСС/. Житель города Собинки Владимирской области обстрелял из пневматической винтовки играющих во дворе его дома детей. Полиция и Следственный комитет (СК) проводят проверку, сообщила ТАСС во вторник старший помощник руководителя регионального управления СК Ирина Минина.

"Известно, что 24 августа, около 14:00 мск, пенсионер 65 лет, проживающий в квартире на третьем этаже в Собинке, неоднократно выходил на балкон, делая замечания детям, играющим во дворе", - уточнила Минина.

После того, как дети не отреагировали на несколько замечаний мужчины, пенсионер взял в комнате пневматическую винтовку и сделал, по предварительным данным, не менее трех выстрелов в сторону детей, желая их напугать.

"В результате пострадал мальчик десяти лет, пуля попала в область виска, однако жизненно важных органов не задела, и его жизнь вне опасности. Сейчас специалисты оказывают помощь родителям ребенка по оказанию психологической поддержки мальчику, контролируется состояние его здоровья", - добавила представитель СК.

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