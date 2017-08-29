СМИ: из парижского погреба украли более 300 бутылок вина на €250 тыс.

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ТАСС, 29 августа. Неизвестные обокрали частный винный погреб в центре Парижа, вынеся оттуда более 300 бутылок марочного вина. Как сообщает во вторник радиостанция France Bleu, предварительный ущерб оценивается примерно в €250 тыс.
По версии следствия, несколько злоумышленников в ночь с понедельника на вторник проникли в погреб, расположенный неподалеку от Люксембургского сада, через систему катакомб, проходящих под городом. Чтобы попасть в него, им пришлось сломать стену подземного туннеля.
Сейчас полиция занимается поиском воров, других подробностей о данном расследовании, а также о том, какие именно вина были украдены, радостанция не приводит.
Кража коллекционного и просто дорогого вина во Франции не редкость. В июле этого года СМИ также сообщали о краже 300 бутылок этого напитка из частного дома в коммуне Во-сюр-Сен (департамент Ивлин, столичный регион). Тогда, с учетом собственности, украденной помимо вина, ущерб оценили в €70-100 тыс.
А в апреле этого года взломщики вынесли со склада винокурни под городом Сомюр (департамент Мэн и Луара, на западе страны) около 65 тыс. бутылок вина на сумму €100 тыс.