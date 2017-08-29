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СК требует продлить срок домашнего ареста экс-главе Коми Торлопову

Происшествия
29 августа, 16:49 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Владимира Торлопова обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд рублей, свою вину он признал

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ просит продлить срок домашнего арест бывшему главе Республики Коми Владимиру Торлопову, обвиняемому в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Торлопова до 6 октября 2017 года", - сказали в суде.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2006 году, им руководили два бывших главы Коми, Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также заместитель Гайзера Александр Чернов и предприниматели Александр Зарубин и Валерий Веселов.

Торлопов обвиняется в создании преступного сообщества, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он признал.

По версии следствия, в результате преступных действий Торлопова государству в лице Республики Коми был причинен ущерб в размере не менее 2,5 млрд рублей. Торлопов занимал должность главы Коми в 2001-2010 годах, а с марта 2010 года по 22 сентября 2016 года был членом Совета Федерации от Коми.

В июне Басманный суд Москвы продлил до 6 сентября срок домашнего ареста Торлопову.

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