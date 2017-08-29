Спасатели нашли осиное гнездо в беседке детсада в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и ликвидировали осиное гнездо в детском саду на юге Москвы, где от укусов пострадали 19 детей. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, отметив, что подобный инцидент произошел во вторник еще в одном детском саду столицы.

Рой ос напал на детей во время прогулки на территории детского сада №2680 по Ереванской улице дом 13А. От укусов пострадал 21 человек, в том числе 19 детей. Детям оказали первую помощь и передали родителям.

"На Ереванскую улицу выезжал аварийно-спасательный отряд пожарно-спасательного центра номер семь. Спасатели обнаружили осиный улей под полом уличной деревянной беседки и, надев защитную экипировку, достали его и увезли", - сказал собеседник агентства.

Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад номер 550 на Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке Москвы. "Второй улей был ликвидирован", - добавили в департаменте.