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Спасатели нашли осиное гнездо в беседке детсада в Москве

Происшествия
29 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Ранее рядом с одним из детских садов столицы от укусов насекомых пострадал 21 человек, включая 19 детей

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили и ликвидировали осиное гнездо в детском саду на юге Москвы, где от укусов пострадали 19 детей. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, отметив, что подобный инцидент произошел во вторник еще в одном детском саду столицы.

Рой ос напал на детей во время прогулки на территории детского сада №2680 по Ереванской улице дом 13А. От укусов пострадал 21 человек, в том числе 19 детей. Детям оказали первую помощь и передали родителям.

"На Ереванскую улицу выезжал аварийно-спасательный отряд пожарно-спасательного центра номер семь. Спасатели обнаружили осиный улей под полом уличной деревянной беседки и, надев защитную экипировку, достали его и увезли", - сказал собеседник агентства.

Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад номер 550 на Орехово-Зуевском проезде на юго-востоке Москвы. "Второй улей был ликвидирован", - добавили в департаменте.

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