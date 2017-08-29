Улюкаев отказался участвовать в рассмотрении свой жалобы на продление домашнего ареста

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, отказался участвовать в рассмотрении своей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании по рассмотрению своей жалобы на продление домашнего ареста. Таким образом данная жалоба будет рассмотрена без его участия, но с участием его адвоката", - сказал представитель суда.

В ходе предварительных слушаний 8 августа Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству гособвинения продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января 2018 года. Рассмотрение жалобы защиты экс-министра на постановление суда первой инстанции назначено в Мосгорсуде на 30 августа в 14:45 мск.