Улюкаев отказался участвовать в рассмотрении свой жалобы на продление домашнего ареста

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в $2 млн, отказался участвовать в рассмотрении своей апелляционной жалобы в Мосгорсуде на продление домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании по рассмотрению своей жалобы на продление домашнего ареста. Таким образом данная жалоба будет рассмотрена без его участия, но с участием его адвоката", - сказал представитель суда.
В ходе предварительных слушаний 8 августа Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству гособвинения продлил домашний арест Улюкаеву до 27 января 2018 года. Рассмотрение жалобы защиты экс-министра на постановление суда первой инстанции назначено в Мосгорсуде на 30 августа в 14:45 мск.