Суд арестовал директора "Балтстроя" по делу о хищении при строительстве в Ново-Огареве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал до 29 октября директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева по делу о хищении при строительстве дома приемов президента в Ново-Огареве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Сергеева меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 октября", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Защита просила суд заключить Сергеева по домашний арест.

В ходе заседания адвокат Елена Васильева заявила ходатайство о закрытии процесса от слушателей и СМИ в связи с активным сотрудничеством своего подзащитного со следствием. Суд данную просьбу защиты удовлетворил и закрыл заседание.

Сергеев обвиняется по ч. 1 ст. 210 и трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он был задержан 28 августа в суде Санкт-Петербурга после оглашения приговора по громкому делу о хищениях в Минкультуры РФ и доставлен в Москву. По словам источника, знакомого с ситуацией, задержание связано с уголовным делом о хищении 225 млн рублей, выделенных на строительство резиденции президента РФ.

В чем обвинялся

Сергееву по делу о хищениях в Минкультуры, главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, были выдвинуты обвинения по трем эпизодам мошенничества. В ходе следствия он погасил ущерб Минкультуры в размере 13 млн рублей. Уголовное дело в отношении Сергеева было выделено в отдельное производство после заключения сделки со следствием и рассматривалось в Петербурге, по месту регистрации компании. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приговорил его к 4 годам и 7 месяцам условно и выплате 800 тысяч рублей штрафа, под арестом он находился 1,5 года с момента задержания.

Дело о хищении при строительстве резиденции в Ново-Огареве

В деле шесть фигурантов - бывший глава ФГУП "Атэкс", подведомственного Федеральной службе охраны (ФСО) Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, экс-глава компании "Стройфасад" Дмитрий Торчинский, предприниматели Андрей Родионов, Сергей Перевалов и Сергей Литвинов.

Ранее защита сообщила, что трое фигурантов дела - Кюнер, Перевалов и Торчинский - признали вину и заключили сделку со следствием. Срок ареста Литвинова, Кюнера, Торчинского и Перевалова продлен до 21 ноября.

По данным СК РФ, фигуранты были задержаны по результатам проведенного ФСБ и ФСО комплекса следственных действий и оперативных мероприятий. По версии следствия, они причастны к хищениям при строительстве "Объекта № 53" ФСО России - дома приемов президента РФ. Ущерб составил 225 млн рублей при общей стоимости строительства свыше 5 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") УК РФ.